محمد بن مسعود - الدمام - العقود الآجلة ارتفعت أكثر من 19٪ عقب استهداف معمليْ أرامكو شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا حادًّا على خلفية الهجوم على منشأتين نفطيتين حيويتين لشركة "أرامكو" السعودية فجر 14 سبتمبر.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت، ما يزيد على 19% لتصل إلى 71.95 دولارًا للبرميل؛ بينما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي أكثر من 15% إلى 63.34 دولارًا للبرميل.

ووفق "روسيا اليوم"، يعتبر هذا الارتفاع في أسعار النفط، هو الأكبر منذ حرب الخليج عام 1991.

خام برنت يقفز فوق الـ٧١ دولارًا في أعلى ارتفاع منذ حرب الخليج صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-16 شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا حادًّا على خلفية الهجوم على منشأتين نفطيتين حيويتين لشركة "أرامكو" السعودية فجر 14 سبتمبر.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت، ما يزيد على 19% لتصل إلى 71.95 دولارًا للبرميل؛ بينما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي أكثر من 15% إلى 63.34 دولارًا للبرميل.

ووفق "روسيا اليوم"، يعتبر هذا الارتفاع في أسعار النفط، هو الأكبر منذ حرب الخليج عام 1991. 16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441 Advertisements 08:31 AM العقود الآجلة ارتفعت أكثر من 19٪ عقب استهداف معمليْ أرامكو العقود الآجلة ارتفعت أكثر من 19٪ عقب استهداف معمليْ أرامكو شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا حادًّا على خلفية الهجوم على منشأتين نفطيتين حيويتين لشركة "أرامكو" السعودية فجر 14 سبتمبر.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت، ما يزيد على 19% لتصل إلى 71.95 دولارًا للبرميل؛ بينما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي أكثر من 15% إلى 63.34 دولارًا للبرميل.

ووفق "روسيا اليوم"، يعتبر هذا الارتفاع في أسعار النفط، هو الأكبر منذ حرب الخليج عام 1991.

، خام برنت يقفز فوق الـ٧١ دولارًا في أعلى ارتفاع منذ حرب الخليج ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه