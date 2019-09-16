، طقس الإثنين .. سماء غائمة وسحب ممطرة والضباب حاضر في هذه الأوقات ،

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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ سماءً غائمة إلى غائمة جزئياً على وسط وشرق وغرب المملكة، في حين يُتوقع تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان, عسير, الباحة.
وقال التقرير: يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: تبوك, نجران, وأجزاءٍ من منطقة الرياض، وعلى الجزء الأوسط من ساحل البحر الأحمر, ويُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
طقس الإثنين .. سماء غائمة وسحب ممطرة والضباب حاضر في هذه الأوقاتوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-09-16
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ سماءً غائمة إلى غائمة جزئياً على وسط وشرق وغرب المملكة، في حين يُتوقع تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان, عسير, الباحة.
وقال التقرير: يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: تبوك, نجران, وأجزاءٍ من منطقة الرياض، وعلى الجزء الأوسط من ساحل البحر الأحمر, ويُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
08:16 AM
"الأرصاد": يستمر نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على العاصمة ومناطق عدة
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ سماءً غائمة إلى غائمة جزئياً على وسط وشرق وغرب المملكة، في حين يُتوقع تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان, عسير, الباحة.
وقال التقرير: يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: تبوك, نجران, وأجزاءٍ من منطقة الرياض، وعلى الجزء الأوسط من ساحل البحر الأحمر, ويُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
، طقس الإثنين .. سماء غائمة وسحب ممطرة والضباب حاضر في هذه الأوقات ،
المصدر : الخليج 365
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