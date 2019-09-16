محمد بن مسعود - الدمام - العقود الآجلة ارتفعت أكثر من 19٪ عقب استهداف معمليْ أرامكو شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا حادًّا على خلفية الهجوم على منشأتين نفطيتين حيويتين لشركة "أرامكو" السعودية فجر 14 سبتمبر.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت، ما يزيد على 19% لتصل إلى 71.95 دولارًا للبرميل؛ بينما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي أكثر من 15% إلى 63.34 دولارًا للبرميل.

ووفق "روسيا اليوم"، يعتبر هذا الارتفاع في أسعار النفط، هو الأكبر منذ حرب الخليج عام 1991.

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441 08:31 AM العقود الآجلة ارتفعت أكثر من 19٪ عقب استهداف معمليْ أرامكو Advertisements خام برنت يقفز فوق الـ٧١ دولارًا في أعلى ارتفاع منذ حرب الخليج خام برنت يقفز فوق الـ٧١ دولارًا في أعلى ارتفاع منذ حرب الخليج شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا حادًّا على خلفية الهجوم على منشأتين نفطيتين حيويتين لشركة "أرامكو" السعودية فجر 14 سبتمبر.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت، ما يزيد على 19% لتصل إلى 71.95 دولارًا للبرميل؛ بينما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي أكثر من 15% إلى 63.34 دولارًا للبرميل.

ووفق "روسيا اليوم"، يعتبر هذا الارتفاع في أسعار النفط، هو الأكبر منذ حرب الخليج عام 1991. الكلمات المفتاحية

، خام برنت يقفز فوق الـ٧١ دولارًا في أعلى ارتفاع منذ حرب الخليج ،

المصدر : الخليج 365

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