“هيئة الترفيه” تعلن فعاليات موسم اليوم الوطني الـ89 للمملكة

أعلنت هيئة الترفيه المشرفة على “موسم اليوم الوطني” 89، تفاصيل الفعاليات التي ستقام من 19 إلى 23 سبتمبر، كالألعاب النارية والحفلات الغنائية والمهرجانات والعروض العالمية، تحت شعار “همة حتى القمة، استلهاماً من مقولة ولي العهد (همة السعوديين مثل جبل طويق). وأوضح عمرو بن أحمد باناجه، المشرف على الموسم، أنه سيتم إطلاق أكثر من 700 ألف ومضة نارية على ارتفاع 300 متر، وسط أنغام الأغاني الوطنية، في جميع المناطق طوال مدة الموسم ليستمتع الزوار بمجموعة متنوعة من الأنشطة التي تعكس وحدة الوطن وتلاحم الشعب والقيادة. وأضاف أن للعروض العالمية المميزة التي صُممت لليوم الوطني حضورا خاصا في صالة هيئة الرياضة بالرياض من 21 إلى 23 سبتمبر ولمدة ساعة كاملة، وفعالية “طريق الهمة”، كما سيكون هناك عرض ترفيهي يصور الطريق الذي نسير عليه نحو المستقبل، من خلال قصة فريدة تصور فيها جميع أنحاء المملكة.

وستقام في جدة، على كورنيش الحمراء، فعالية “مملكة النجوم”، وستطلَق آلاف الألعاب النارية من عرض البحر بألوان رائعة مع المؤثرات الصوتية والضوئية وعروض الليزر، وفي معرض الظهران إكسبو بالمنطقة الشرقية، ولمدة 5 أيام من 19 سبتمبر، يقدم “سيرك دو سوليه” عرضاً خاصاً للمناسبة، ويقدم 40 عارضاً لمدة ساعة كاملة 12 لوحة بين أكروباتي ورياضي وموسيقي وراقص واستعراضي وبهلواني إضافة إلى الحفلات الفنية. وبيّن باناجه أنه ستقام 5 ملتقيات في 5 مدن، يبين فيها متحدثون أبرز الأحداث الملهمة والقائمة على الإنجاز بهدف تبادل المعرفة، في المدينة وتبوك 19 سبتمبر، وفي أبها وبريدة 21، وفي حائل 23 سبتمبر، مع تجربة فريدة لمحبي الاستكشافات والهوايات،على أن تختار البرامج من خلال منصة “عيشها”.