السودان تعرب عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو السعودية

أعربت دولة السودان عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي تعرضت له المنشآت النفطية السعودية ، مؤكدا وقوفها وتضامنها مع المملكة قيادة وشعبا.

وأصدرت وزارة الخارجية السودانية، الأحد بيانا جاء فيه: "إن السودان تابع بقلق أنباء الهجوم الغاشم الذي استهدف منشآت نفطية سعودية حيوية السبت".

وقال البيان: "تعرب حكومة السودان عن إدانتها الشديدة لهذا الاعتداء الإرهابي على المنشآت والبنى التحتية المدنية السعودية، باعتباره عملا إجراميا شنيعا يخالف كل القوانين والتشريعات الدولية".

وأكدت وقوفها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق ومساندته لحكومتها في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها واقتصادها ومواطنيها.

وطالب السودان المجتمع الدولي ببذل أقصى جهده للتصدي لهذه الاعتداءات المتواصلة، والتي باتت تشكل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأوقف الهجوم الإرهابي ما يزيد على نصف الإنتاج السعودي من النفط الخام أي 5% تقريبا من الإمدادات العالمية.

ولاقى الهجوم إدانات دولية وعربية موسعة، كما أدانته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

والسبت، قال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية "إن فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو باشرت حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص".

وأوضح المتحدث الأمني أن الحريقين نشبا نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون"، وتمت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما.

Advertisements