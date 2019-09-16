السعودية | هجمات أرامكو.. مسؤول أميركي كبير"إنها صواريخ إيران"

شكرا لقرائتكم هجمات أرامكو.. مسؤول أميركي كبير"إنها صواريخ إيران" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اتهم مسؤول أميركي كبير، إيران بإطلاق صواريخ كروز وطائرات مسيرة ضد منشآت أرامكو النفطية في السعودية، بحسب ما نقلت عنه قناة ABC الأميركية، الاثنين. وقال إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدرك وبصورة كاملة أن إيران وراء الهجوم، وينتظر تحقيقات السعودية.

إلى ذلك، أفاد مسؤولون أميركيون أن الإدارة الأميركية تبحث جدياً في رد عسكري على الهجمات التي استهدفت منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص في السعودية على الرغم من تريث بعض المسؤولين في البنتاغون، ودعوتهم للحذر.

أرامكو(فرانس برس)

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أميركي، رفض ذكر اسمه، قوله إن واشنطن تعمل فعليا بناء على "فرضية" أن الهجوم لم يأتِ من اليمن.

كما أفادت الصحيفة أن الإدارة الأميركية ترجح ألا تكون تلك الهجمات انطلقت من اليمن، ما يعني أن الحوثيين غير متورطين في الهجمات أو لم ينفذوها من تلقاء أنفسهم، وفقًا لما أكده مسؤول أميركي مطلع على المناقشات الجارية.

واستشهد المسؤول بطبيعة تلك الهجمات المتقدمة كسبب يثبت أو يرجح هذا الاعتقاد لدى الإدارة الأميركية.

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وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن، مساء الأحد، أن الولايات المتحدة "على أهبة الاستعداد" للتحرك والرد على الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو في السعودية.

وقال في تغريدة على تويتر مساء الأحد: "إمدادات النفط في السعودية تعرّضت لهجوم. هناك سبب يدفعنا إلى الاعتقاد بأننا نعرف المُرتكب، ونحن على أهبة الاستعداد للرد بناء على عملية التحقّق، لكننا ننتظر من المملكة أن تُخبرنا مَن تعتقد أنه سبب هذا الهجوم، وبأي أشكال سنمضي قدمًا".

كروز أو درون.. من العراق أو إيران

يذكر أن تقارير سابقة كانت أفادت باحتمال أن يكون الهجوم قد انطلق من الحدود العراقية، ما دفع الحكومة العراقية إلى نفي الموضوع، وتأكيدها أنها ترفض رفضاً قاطعاً أن تكون أراضيها منطلقاً لأي هجمات على الدول المجاورة، وإعلانها أنها فتحت تحقيقاً في الأمر.

ونشرت واشنطن في وقت سابق، الأحد، صورا جوية التقطت بالأقمار الصناعية قالت إنها لأعمدة دخان لمنشأتي بقيق وخريص النفطيتين في السعودية، اللتين استهدفتا بطائرات مسيرة. وقال مسؤولون أميركيون إن الأدلة تشير إلى أن الهجمات تمت بصواريخ كروز، إما من العراق أو إيران.

أرامكو(فرانس برس)

وكانت شبكة "سي إن إن" الأميركية نقلت بدورها، الأحد، عن مصدر مطلع قوله، إن الهجوم تم بواسطة طائرات "درون" أقلعت من العراق وليس من اليمن.

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي كان أعلن، السبت، أن التحقيقات تجري بشأن الهجوم الإرهابي لمعملي شركة أرامكو السعودية لمعرفة الأطراف المتورطة بالهجوم الإرهابي.