جامعة جازان تنظم حفل الأهالي باليوم الوطني الـ89

يرعى نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، حفل أهالي المنطقة بمناسبة اليوم الوطني الـ89 الذي تنظمه جامعة جازان، وذلك مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 24 محرم 1441هـ على المدرّج المفتوح بالمدينة الجامعية.

من جانبه، رفع مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكذلك إلى أمير المنطقة، وأمير المنطقة بالنيابة، والأسرة الحاكمة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني المجيد.

وأكد مدير جامعة جازان، أن الجامعة شرُفت هذا العام بتنظيمها لاحتفاء أهالي المنطقة بهذه المناسبة الوطنية الغالية، مضيفًا أن 7 جهات من عمادات الجامعة وإداراتها تعمل على تنظيم هذا الحدث، إلى جانب طلاب وطالبات الجامعة الذين سيتولون العديد من المهامّ التنظيمية بمبادرتهم الذاتية التي تجسد روح الانتماء للوطن.

وأعرب مدير الجامعة عن بالغ شكره وامتنانه لأمير المنطقة بالنيابة على دعمه واهتمامه الكبير بالجامعة ومنسوبيها وثقته في كوادرها؛ إيمانًا منه يحفظه الله بقدرة وإمكانات شباب وشابات الوطن في أداء مهامهم ومسؤولياتهم على أكمل وجه.