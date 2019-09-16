شكرا لقرائتكم خبر عن في جريمة بشعة.. مقتل مواطنة على يد شقيقها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خضر الخيرات (جازان)

في حادثة بشعة ومريعة، أقدم مواطن على قتل شقيقته بطعنات عدة صباح أمس في محافظة ضمد بجازان.

وفي التفاصيل التي ذكرتها مصادر لـ«الخليج 365» أن القاتل الذي يبلغ من العمر 37 عاما ذهب لمنزل أخته بعد ذهاب زوجها إلى العمل، وبعد مقاومة تمكن من طعنها طعنات عدة أردتها قتيلة.

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وتلقى ذووها نبأ القتل ليجدوها مضرجة بالدماء وسط منزلها. وبعد إبلاغ الجهات الأمنية باشرت الشرطة الحادثة. وذكرت المصادر أن القتيلة في الـ25 من العمر، وأم لطفلين، وزوجة لمعلم.

"الخليج 365" تواصلت مع زوج المغدورة، الذي أكد عظم المصيبة، وأنه يتلقى العزاء فيها الآن، طالبا التواصل في وقت لاحق.

كما تواصلت "الخليج 365" مع المتحدث باسم شرطة جازان، الذي ألمح إلى أن بيانا حول الحادثة سيصدر بعد اكتمال التحقيقات.