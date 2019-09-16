شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين: العمل الإرهابي انعكاساته خطيرة.. قادرون على مواجهة الاعتداء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قدرة المملكة على مواجهة الاعتداء الإرهابي والتعامل مع آثاره.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره وتقديره لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لاستنكاره وإدانته العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة «أرامكو» في بقيق وخريص، وتشديده على وقوف بلاده حكومةً وشعباً مع المملكة وما يمس أمنها.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي تلقاه الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس (الأحد)، من الشيخ صباح الأحمد.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين أمس اتصالاً هاتفياً، من رئيس فلسطين محمود عباس، عبر فيه عن بالغ استنكاره للعمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة «أرامكو» في بقيق وخريص.

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وأكد وقوف فلسطين حكومةً وشعباً مع المملكة للتصدي لهذه الأعمال العدوانية الإرهابية.

وشكر خادم الحرمين، رئيس فلسطين على ما أبداه من مشاعر استنكار لهذا العمل الإرهابي، مشيراً للانعكاسات الخطيرة لهذا العمل الإرهابي، ومؤكداً قدرة المملكة على التصدي لمثل هذا الاعتداء الإرهابي والتعامل مع آثاره.

من جهة أخرى، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لرئيس الولايات المكسيكية المتحدة أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب الولايات المكسيكية المتحدة الصديق اطراد التقدم والازدهار.