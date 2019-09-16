شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يرعى الحفل الختامي لمهرجان الهجن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الزيادي (الطائف)

رعى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، أمس (الأحد) الحفل الختامي لمهرجان الهجن في نسخته الثانية، وذلك بميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف.

وكان في استقباله لدى وصوله ميدان الهجن رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي.

وسلم ولي العهد الجوائز للفائزين بالمراكز الأولى للشوطين الختاميين لمهرجان ولي العهد للهجن في جميع فئاتها، التي جاءت على النحو التالي: الفائز بجائزة الأعلى نقاطاً لعامي 2018 و2019 (سيفان + مليون ريال)، مالك الهجن حمد بن راشد المري، أما الفائز بجائزة (رمز - حقايق - بكار ـ مفتوح) و (رمز حقايق ـ قعدان ـ مفتوح) الأمير تركي بن محمد بن فهد، المطايا «نواف» و«الصميما»، فيما كانت جائزة (رمز - حقائق ـ عام) من نصيب مفلح حمود البلوي، المطية «إنجاز»، ومحسن محمد اليامي، المطية «ملبي».

فيما فاز هجن الرئاسة بجائزة (رمز ـ لقايا - مفتوح) المطية «الزود»، وهجن «النايفات» بجائزة (رمز - لقايا - قعدان - مفتوح) هجن «النايفات»، تسلمها المشرف راشد المري.

من جانبه، حصد كل من عبدالهادي راشد المري جائزة (رمز - لقايا - بكار -عام) المطية «لهب»، ومحمد حمد المري جائزة (رمز- لقايا - قعدان - عام) المطية «هباش»، الأمير تركي بن محمد بن فهد جائزة (رمز - جذاع - مفتوح) المطية «الجوف»، هجن الرئاسة جائزة (رمز - جذاع - مفتوح)، المطية «متعب»، ياسر محمد العطوي جائزة (رمز - جذاع - عام) المطية «بجدة».

وتوج بجائزة (رمز - جذاع ـ قعدان -عام) سالم سعيد الكتبي، المطية «شاهين»، و(رمز - ثنايا ـ بكار - مفتوح) هجن الرئاسة، المطية «طاغية»، و(رمز - ثنايا - قعدان - مفتوح) هجن الرئاسة، المطية «مبلش»، و(رمز - ثنايا - بكار - عام) محمد فطيس المري المطية «مقروعة»، و(رمز - ثنايا - قعدان ـ عام) عامر بن راشد المري المطية «الكايد».

فيما جاءت نتائج الأشواط الختامية الرئيسية لمهرجان ولي العهد للهجن (زمول ـ حيل - رموز) مفتوح عام، ومسافتها 7 كيلومترات لكل شوط، على النحو التالي:

الشوط الأول: المخصص لفئة «زمول ـ عام ـ رمز» وجائزته بندق ومليون ريال وسيف وجائزة خنجر مقدمة من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فاز به «صوغان» لسعيد بن خالد سعيد الهاجري.

الشوط الثاني: المخصص لفئة «زمول ـ مفتوح ـ رمز» وجائزته مليون ونصف المليون ريال وسيف فاز به «هملول» لهجن الرئاسة.

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الشوط الثالث: المخصص لفئة «حيل ـ عام ـ رمز» وجائزته مليون ريال وسيف، وجائزة «سيف» مقدمة من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فازت به «نيوم» لخالد بن فيصل بن محمد بن شريم.

الشوط الرابع: المخصص لفئة «حيل ـ مفتوح ـ رمز» وجائزته سيف، وسيف آخر مقدم من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فازت به «مطفية» لهجن الرئاسة.

من جانبه، رفع رئيس هيئة الرياضة الشكر والعرفان للقيادة على الدعم المتواصل والكبير الذي يحظى به الرياضيون في المملكة، وحرصها الدائم والمستمر على تطوير القطاع الرياضي بكل مجالاته لتمكين شباب وشابات الوطن من خدمة وطنهم في تنظيم أكبر الفعاليات الرياضية العالمية.

وقال: «نشهد بكثير من الفخر والاعتزاز ختام النسخة الثانية من هذا المهرجان السنوي الذي نتشرف به، وقد وصل لهذه المرحلة المتقدمة من حيث الاهتمام والمتابعة والمشاركة، إذ شهد هذا العام مشاركة 13377 مطية تنافست في 439 شوطاً بمشاركة 4080 من ملاك الهجن، ما يعكس المرحلة المتقدمة التي بلغها المهرجان من قوة المنافسة والتنافس والرغبة في نيل شرف المشاركة».

حضر الحفل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والمستشار في الديوان الملكي الأمير بندر الفيصل، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بالإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية في مملكة البحرين الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، ورئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية الشيخ أحمد بن محمد آل مكتوم ، والمستشار بالديوان الأميري بدولة الكويت محمد ضيف الله، ووزير الثقافة وزير الشباب في الأردن محمد أبو رمان، ومستشار رئيس الإمارات الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، وسفير الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان، وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المهتمين بسباقات الهجن.

من ناحية ثانية، جدد ولي العهد، التأكيد على قدرة المملكة لمواجهة العدوان الإرهابي والتعامل معه.

وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن شكره لولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على استنكاره للعمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة «أرامكو» في بقيق وخريص، والذي أكد وقوف بلاده مع المملكة وما يمس أمنها.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد أمس (الأحد)، من ولي عهد أبوظبي أدان فيه العمل الإرهابي.

من جهة أخرى، بعث ولي العهد برقية تهنئة لرئيس الولايات المكسيكية المتحدة أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر الأمير محمد بن سلمان عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لرئيس المكسيك، راجياً لحكومة وشعب الولايات المكسيكية المتحدة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.