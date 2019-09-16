شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح مغادرة 1.7 مليون حاج عبر مطارات المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أكدت هيئة الطيران المدني، نجاح الخطة التشغيلية لموسم حج 1440هـ، بعد مغادرة أكثر من 1.7 مليون حاج عبر المنافذ الجوية للمملكة، مشيرة إلى أن من أهم الأهداف الرئيسية التي طُبقت في خطتها خلال مرحلتي القدوم والمغادرة، تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وتسهيل إجراءاتهم في القدوم والمغادرة وتقليص مدة إنهاء إجراءات سفرهم. وسخرت الهيئة العامة للطيران المدني خلال موسم حج 1440هـ، جميع إمكاناتها في سبيل خدمة ضيوف الرحمن القادمين والمغادرين جواً، بدءاً باستقبالهم وحتى توديعهم ومغادرتهم إلى بلدانهم، وحرصت الهيئة على تسهيل إجراءات القدوم والمغادرة لضيوف الرحمن بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة العاملة بالمطارات. واختتمت الهيئة العامة للطيران المدني، مبادرة «إياب» التي استهدفت مغادرة أكثر من 30 ألفا من الحجاج المغادرين إلى دول (إندونيسيا، والهند، وماليزيا)، عبر مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.

أكدت هيئة الطيران المدني، نجاح الخطة التشغيلية لموسم حج 1440هـ، بعد مغادرة أكثر من 1.7 مليون حاج عبر المنافذ الجوية للمملكة، مشيرة إلى أن من أهم الأهداف الرئيسية التي طُبقت في خطتها خلال مرحلتي القدوم والمغادرة، تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وتسهيل إجراءاتهم في القدوم والمغادرة وتقليص مدة إنهاء إجراءات سفرهم. وسخرت الهيئة العامة للطيران المدني خلال موسم حج 1440هـ، جميع إمكاناتها في سبيل خدمة ضيوف الرحمن القادمين والمغادرين جواً، بدءاً باستقبالهم وحتى توديعهم ومغادرتهم إلى بلدانهم، وحرصت الهيئة على تسهيل إجراءات القدوم والمغادرة لضيوف الرحمن بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة العاملة بالمطارات. واختتمت الهيئة العامة للطيران المدني، مبادرة «إياب» التي استهدفت مغادرة أكثر من 30 ألفا من الحجاج المغادرين إلى دول (إندونيسيا، والهند، وماليزيا)، عبر مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.

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