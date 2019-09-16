جامعة جدة: ورشة لمراجعة توصيفات برامج البكالوريوس

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) يُقيم مركز ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي بجامعة جدة اليوم (الإثنين)، ورشة عمل لمنسقي الجودة بالبرنامج والقسم العلمي، وذلك بإحدى القاعات في حي الفيصلية. يُقيم مركز ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي بجامعة جدة اليوم (الإثنين)، ورشة عمل لمنسقي الجودة بالبرنامج والقسم العلمي، وذلك بإحدى القاعات في حي الفيصلية. وأفاد المشرف العام على المركز الدكتور نايف الزارع، أن الورشة تهدف لمراجعة توصيفات البرامج لمرحلة البكالوريوس، التي يتوقع بعد إتمامها الخروج بالتوصيات النهائية للبرامج المتوافقة مع متطلبات المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، مشيراً إلى أن الورشة تأتي استكمالاً لعدد من الورش التي نفذها المركز الموجهة لأعضاء هيئة التدريس والإداريين لإكساب المشاركين بها المزيد من الخبرات والمعارف حول مواضيع وثقافة الجودة والاعتماد الأكاديمي.



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