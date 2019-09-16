شكرا لقرائتكم خبر عن الترفيه: «همة حتى القمة» في يوم الوطن الـ 89 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

سيكون زوار المملكة من داخلها وخارجها على موعد مع العديد من الفعاليات المتنوعة بين الألعاب النارية والحفلات الغنائية والمهرجانات والعروض العالمية التي صممت خصيصاً لليوم الوطني الـ 89 للمملكة، بالإضافة إلى ملتقيات الهمة للشباب وتجارب السعودية ، بحسب الهيئة العامة للترفيه المشرفة على موسم اليوم الوطني، التي أعلنت تفاصيل فعاليات الموسم التي ستقام في جميع المناطق، في الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الرئيس التنفيذي للهيئة المشرف العام على الموسم عمرو بن أحمد باناجة في الرياض أمس (الأحد) بحضور عدد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، تحدث في بدايته حول هوية اليوم الوطني التاسع والثمانين تحت شعار «همة حتى القمة»، مبيناً أنها جاءت استلهاماً من مقولة ولي العهد «همة السعوديين مثل جبل طويق»، منوهاً إلى ما فيها من مدلولات تعكس مدى همة الشعب السعودي في كافة المجالات. وأكد باناجة أن «لدينا هذا العام احتفالات الألعاب النارية التي حرصنا أن تكون على مدى أيام الموسم، حيث سيتم إطلاق أكثر من 700 ألف ومضة نارية على ارتفاع يصل إلى 300 متر، وسط أنغام الأغاني الوطنية، كما ستقام في جميع مناطق المملكة طوال مدة الموسم «احتفالات الهمة» التي اشتق اسمها من شعار الموسم «همة حتى القمة»، وذلك في جميع مناطق المملكة، حيث سيستمتع الزوار بمجموعة متنوعة وفريدة من الأنشطة التي تعكس وحدة الوطن وتلاحم الشعب والقيادة». وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه إلى أنه ستقام في محافظة جدة، وعلى كورنيش الحمراء فعالية «مملكة النجوم»، وستطلق آلاف الألعاب النارية من عرض البحر في وقت واحد بألوان رائعة لتشكل لوحة مميزة تبهر الحضور في الكورنيش، مع المؤثرات الصوتية والضوئية وعروض الليزر، وفي معرض «الظهران إكسبو» في المنطقة الشرقية وعلى مدى 5 أيام تبدأ من 19 سبتمبر، تقدم الشركة الأشهر في عروض السيرك العالمية «سيرك دو سوليه» عرضاً صمم خصيصاً لمناسبة اليوم الوطني السعودي، إذ سيقدم 40 عارضاً ولمدة ساعة كاملة 12 لوحة تقدم ما يقارب 14 أداءً ما بين أكروباتي ورياضي وموسيقي وراقص واستعراضي وبهلواني إضافة إلى حفلات فنية.

وأوضح باناجة خلال المؤتمر أنه تم تصميم 5 ملتقيات في 5 مدن بواقع ملتقى واحد في كل مدينة، يعرض من خلالها عدد من المتحدثين أبرز الأحداث الملهمة والقائمة على الإنجاز بهدف تبادل المعرفة، حيث سيقام ملتقى الهمة في المدينة المنورة وتبوك يوم 19 من سبتمبر، في حين يقام في أبها وبريدة يوم 21، وفي حائل يوم 23 سبتمبر.