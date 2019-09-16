توحيد الإعلام لتغطية الفعاليات

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أطلقت وزارة الإعلام ممثلة بمركز التواصل الحكومي أمس (الأحد)، أعمال المركز الإعلامي لتغطية فعاليات اليوم الوطني الـ89 بمدينة الرياض، وذلك ضمن جهود الوزارة لليوم الوطني، لتعزيز التكامل والتنسيق وتوحيد الجهود الإعلامية بين الأجهزة الحكومية في تغطية فعاليات اليوم الوطني. وكان المركز الإعلامي نظم أمس المؤتمر الصحفي لإطلاق موسم اليوم الوطني الـ 89، الذي تحدث فيه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو باناجة عن استعدادات الموسم وخطة الهيئة لتنظيم الفعاليات الوطنية. ويتضمن نشاط المركز 12 قسماً يعمل به أكثر من 80 إعلامياً وإدارياً في مختلف التخصصات تشمل: العلاقات العامة، والتصميم، والمحتوى، وإعداد التقارير، وإدارة المشروعات، والإنتاج، ورصد وتحليل البيانات، وتغطية الفعاليات، والتسويق، وقسما خاصا بترجمة المحتوى لـ 13 لغة حول العالم.

أطلقت وزارة الإعلام ممثلة بمركز التواصل الحكومي أمس (الأحد)، أعمال المركز الإعلامي لتغطية فعاليات اليوم الوطني الـ89 بمدينة الرياض، وذلك ضمن جهود الوزارة لليوم الوطني، لتعزيز التكامل والتنسيق وتوحيد الجهود الإعلامية بين الأجهزة الحكومية في تغطية فعاليات اليوم الوطني. وكان المركز الإعلامي نظم أمس المؤتمر الصحفي لإطلاق موسم اليوم الوطني الـ 89، الذي تحدث فيه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو باناجة عن استعدادات الموسم وخطة الهيئة لتنظيم الفعاليات الوطنية. ويتضمن نشاط المركز 12 قسماً يعمل به أكثر من 80 إعلامياً وإدارياً في مختلف التخصصات تشمل: العلاقات العامة، والتصميم، والمحتوى، وإعداد التقارير، وإدارة المشروعات، والإنتاج، ورصد وتحليل البيانات، وتغطية الفعاليات، والتسويق، وقسما خاصا بترجمة المحتوى لـ 13 لغة حول العالم.

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