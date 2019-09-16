شكرا لقرائتكم خبر عن توفير 7000 مصحف في صحن المطاف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) أعادت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة بإدارة شؤون المصاحف والكتب دواليب المصاحف إلى صحن المطاف بعد انتهاء موسم الحج، بوضع ما يقارب 170 دولاباً، موزعة على جميع مصليات صحن المطاف وسطح المسجد الحرام ليتسنى لقاصدي بيت الله الحرام النهل من المعين الصافي أمام الكعبة المشرفة وكافة أرجاء البيت العتيق. وأوضح مدير إدارة شؤون المصاحف والكتب غازي بن فهد الذبياني، أن إدارة المصاحف قامت بنشر دواليب المصاحف في المطاف وذلك بعد انتهاء موسم الحج، وكذلك تزويدها بأكثر من 7000 مصحف بمختلف الأحجام واللغات. وأفاد بأن الإدارة تقوم بتزويد الدواليب بالمصاحف التي تمت طباعتها في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وتم وضع لجان لمتابعة الدواليب وتزويدها بالمصاحف الجديدة وسحب المصاحف التي تحتاج للمعالجة، وتقدم هذه الخدمة على مدار الساعة ومن خلال 4 ورديات عنايةً بكتاب الله تعالى بالبيت العتيق ومن يفد إليه من العمار والمصلين والزوار لاستثمار أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع في الدارين.

أعادت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة بإدارة شؤون المصاحف والكتب دواليب المصاحف إلى صحن المطاف بعد انتهاء موسم الحج، بوضع ما يقارب 170 دولاباً، موزعة على جميع مصليات صحن المطاف وسطح المسجد الحرام ليتسنى لقاصدي بيت الله الحرام النهل من المعين الصافي أمام الكعبة المشرفة وكافة أرجاء البيت العتيق. وأوضح مدير إدارة شؤون المصاحف والكتب غازي بن فهد الذبياني، أن إدارة المصاحف قامت بنشر دواليب المصاحف في المطاف وذلك بعد انتهاء موسم الحج، وكذلك تزويدها بأكثر من 7000 مصحف بمختلف الأحجام واللغات. وأفاد بأن الإدارة تقوم بتزويد الدواليب بالمصاحف التي تمت طباعتها في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وتم وضع لجان لمتابعة الدواليب وتزويدها بالمصاحف الجديدة وسحب المصاحف التي تحتاج للمعالجة، وتقدم هذه الخدمة على مدار الساعة ومن خلال 4 ورديات عنايةً بكتاب الله تعالى بالبيت العتيق ومن يفد إليه من العمار والمصلين والزوار لاستثمار أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع في الدارين.

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