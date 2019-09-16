شكرا لقرائتكم خبر عن التجربة السعودية لمكافحة الجريمة.. في مؤتمر بالأرجنتين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يستعرض النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب خبرات المملكة وتجاربها الناجحة في مكافحة الجريمة على جميع الأصعدة، والتطور الكبير لسير إجراءات الدعوى الجنائية، وذلك خلال ترؤسه الوفد السعودي المشارك في المؤتمر السنوي (24) لرابطة المدعين العموم (lAP) الذي سيقام في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس خلال الفترة من 15 - 19 سبتمبر الجاري، وذلك بصفتها عضوا في الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة.

وسيتناول المعجب خلال اجتماعات المؤتمر الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتعزيز التعاون الدولي النيابي.

وسيلقي الوفد المشارك ورقة عمل تتضمن أوجه التعاون الدولي ما بين النيابات العامة وأهميته، والتحديات التي تواجهه، والتطور الذي حققته النيابة العامة في هذا الاتجاه من أجل تفعيل التعاون من خلال تطوير الأنظمة ذات العلاقة.