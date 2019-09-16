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محمد بن مسعود - الدمام - عاود لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الأحد تدريباتهم؛ وذلك بعد تعادلهم مساء أمس مع ضيفهم "الفيحاء".
وركز مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو في مجمل المران على الجوانب الفنية.
حيث اشتمل التمرين على تدريبات استرجاعية للمشاركين في لقاء الفيحاء، وتطبيقات تكتيكية لبقية اللاعبين، ومناورة على جزء من مساحة الملعب.
وواصل اللاعب عبدالله عطيف اليوم الأحد برنامجه التأهيلي المعد له مسبقًا، وشهدت التدريبات متابعة رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن نافل، وستتاح الفرصة لوسائل الإعلام بتصوير الربع ساعة الأولى من تدريب يوم غد الاثنين.
بمران على الجوانب الفنية .. الهلال يعاود استعداداته لملاقاة الاتحاد في الآسيويةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-16
عاود لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الأحد تدريباتهم؛ وذلك بعد تعادلهم مساء أمس مع ضيفهم "الفيحاء".
وركز مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو في مجمل المران على الجوانب الفنية.
حيث اشتمل التمرين على تدريبات استرجاعية للمشاركين في لقاء الفيحاء، وتطبيقات تكتيكية لبقية اللاعبين، ومناورة على جزء من مساحة الملعب.
وواصل اللاعب عبدالله عطيف اليوم الأحد برنامجه التأهيلي المعد له مسبقًا، وشهدت التدريبات متابعة رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن نافل، وستتاح الفرصة لوسائل الإعلام بتصوير الربع ساعة الأولى من تدريب يوم غد الاثنين.
16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
12:15 AM
عاود لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الأحد تدريباتهم؛ وذلك بعد تعادلهم مساء أمس مع ضيفهم "الفيحاء".
وركز مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو في مجمل المران على الجوانب الفنية.
حيث اشتمل التمرين على تدريبات استرجاعية للمشاركين في لقاء الفيحاء، وتطبيقات تكتيكية لبقية اللاعبين، ومناورة على جزء من مساحة الملعب.
وواصل اللاعب عبدالله عطيف اليوم الأحد برنامجه التأهيلي المعد له مسبقًا، وشهدت التدريبات متابعة رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن نافل، وستتاح الفرصة لوسائل الإعلام بتصوير الربع ساعة الأولى من تدريب يوم غد الاثنين.
، بمران على الجوانب الفنية .. الهلال يعاود استعداداته لملاقاة الاتحاد في الآسيوية ،
المصدر : الخليج 365
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