بديل سعودي آمن لـ واتساب وهذا موعد الانتهاء منه

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حذر المتخصص في تقنية المعلومات والأمن المعلوماتي سمير الجنيد، من الروابط المجهولة في رسائل واتساب، حيث إنه بضغطة واحدة يُخترق الجهاز تمامًا.
وأضاف الجنيد، في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن بعض البرامج المجانية التي يتم تحميلها تخترق الجهاز وتسرب بيانات المستخدمين إلى الآخرين.
ولفت إلى أن شبكات الواي فاي المفتوحة تسهل على الآخرين اختراق الجهاز والاستيلاء على بياناته، فلا يجب التعامل إلا مع الشبكات المحمية والمغلقة.
وتابع أن الاختراق الأمني لا يقف عند الواتساب ويتعداه لكل بيانات الجهاز، وهكذا يمكن التخلص من هذا الاختراق.
من جهته، كشف مدير المركز الوطني لتقنية أمن المعلومات بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، باسل العمير، أن المدينة تعمل على تصميم بديل آمن لبرنامج واتساب، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال عام 2020.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.