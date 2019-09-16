وظيفة نسائية شاغرة في مركز الدراسات والبحوث الدفاعية

︎ :



.

أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديات، على مسمى “أخصائي وسائل التواصل الاجتماعي”؛ وذلك للعمل بمقر المركز في مدينة الرياض.

Advertisements

وأبرز المركز، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، أو التسويق، أو إدارة الأعمال)، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

