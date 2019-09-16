24 #وظيفة للجنسين بشركة المياه الوطنية عبر تمهير

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. أعلنت شركة المياه الوطنية من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) توفر 24 وظيفة شاغرة (للرجال والنساء)، حديثي التخرج من حملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينة الرياض. وأوضحت شركة المياه الوطنية أن الوظائف المتاحة بالمسميات التالية (مُهندس مدني، ومُهندس ميكانيكي، وأخصائي توظيف، ومُحاسب، ومُترجم..، ومسؤول نظم، ومُدقق داخلي)، عبر (تمهير) طريقة التقديم: – من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي: مُهندس مدني (للرجال – وظيفة واحدة): من هنـا Advertisements مهندس ميكانيكي (للرجال – وظيفة واحدة): من هنـا أخصائي توظيف (للجنسين – وظيفتان): من هنـا مُحاسب (للنساء – وظيفة واحدة): من هنــا مُترجم (للنساء – وظيفة واحدة): من هنـا مسؤول نظم (للرجال – العدد 15 وظيفة): من هنـا مُدقق داخلي (للجنسين – العدد 3 وظائف): من هنـا





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