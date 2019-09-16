عملة فيسبوك “مطلوبة” لتحقيق دولي

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أفادت صحيفة فايننشال تايمز، الأحد، أن جهات تنظيمية دولية ستوجه أسئلة لفيسبوك عن عملتها المشفرة “ليبرا”، وسط قلق متنام بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن التهديد الذي قد تمثله العملة الرقمية للاستقرار المالي.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولين في 26 بنكاً مركزياً من بينها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وبنك إنجلترا سيجتمعون مع ممثلين للعملة في بازل الاثنين.

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وتابعت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين أنه جرى توجيه الدعوة لمؤسسي ليبرا للرد على أسئلة مهمة عن نطاق العملة وتصميمها.

ولم ترد فيسبوك حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب خارج ساعات العمل العادية.

وانتقدت دول من بينها فرنسا وألمانيا علنا مشروع ليبرا وقالت إنه يشكل تهديداً لسيادة دول الاتحاد الأوروبي.

