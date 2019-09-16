رياضي / الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يرفض طعن الوداد المغربي ويعتمد فوز الترجي التونسي بدوري الأبطال



القاهرة 16 محرم 1441هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واس

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، رفض لجنة الاستئناف، للطعن الذي تقدم به نادي الوداد المغربي، فيما يتعلق بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية.

وأوضح كاف - في بيان عبر موقعه الرسمي مساء اليوم- أن لجنة الاستئناف رفضت طعن نادي الوداد المغربي، وبالتالي تأكيد واعتماد فوز الترجي التونسي بلقب البطولة الإفريقية، بسبب رفض لاعبو الوداد استكمال المباراة النهائية.

وأكد أن غياب تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" ليس له أي آثار قانونية على الإطلاق، وأن حكم المباراة مخول بصلاحية اتخاذ القرار النهائي، وأن قراره لا يعود للمراجعة من قبل مجلس الاستئناف.

وأشار إلى أن تقارير مسؤولي المباراة كانت واضحة بأن لاعبي الوداد الرياضي رفضوا استئناف المباراة حتى بعد عدة محاولات أجراها الحكم، لذلك فإن مجلس الاستئناف يؤكد أن المباراة خسرها نادي الوداد الرياضي لأن لاعبيه رفضوا استئناف المباراة.

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