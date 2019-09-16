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الان تتابع وزير الطاقة يتفقد معامل أرامكو في بقيق التي تعرضت لهجمات إرهابية (صور) والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تفقد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، أمس، معامل شركة أرامكو السعودية في بقيق، التي تعرضت لهجمات إرهابية، نتج عنها حرائق تمت السيطرة عليها.
وعقد سمو وزير الطاقة بحضور سمو نائب أمير المنطقة الشرقية اجتماعا مع معالي رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية الأستاذ ياسر الرميان، ورئيس الشركة وكبير التنفيذيين المهندس أمين الناصر، وعدد من المسؤولين.
وجرى خلال الاجتماع بحث آخر التطورات التي حصلت نتيجة هذا الهجوم الإرهابي، مؤكدين أنه لم ينتج عن هذا الهجوم أي أثر على إمدادات الكهرباء والمياه من الوقود، أو على إمدادات السوق المحلية من المحروقات، كما لم ينجم عنه أي إصابات بين العاملين في هذه المواقع.
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