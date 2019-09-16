الان تتابع شقاوة الطفولة كادت أن تودي بحياة طفل تعلق في حافلة مدرسية من الخلف والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أظهر مقطع فيديو سقوط مروع لطالب تعلق في حافلة نقل طلاب من الخلف، وسط الطريق في منطقة تبوك، وهي على سرعة عالية، أمام حركة المركبات الأخرى.
ولم يظهر المقطع المصور الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل، المدرسة التي تتبعها الحافلة، أو تفسير لموقف الطالب وعن سبب فعلته.
وأثار المقطع التساؤلات عن توقيت هذه الواقعة وتفاصيلها، ومن يتحمل مسؤولية موقف الطالب، وكيف تعلق بالأساس في الحافلة من الخلف دون مراقبة.
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