شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يؤكد وقوف الإمارات مع المملكة وما يمس أمنها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أن للمملكة القدرة على مواجهة العدوان الإرهابي والتعامل معه، معبراً عن شكره لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على استنكاره مثل هذه الأعمال الإرهابية.

وتلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً اليوم، من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأدان ولي عهد أبوظبي خلال الاتصال، العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة «أرامكو» في بقيق وخريص، مؤكدا وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة مع المملكة وما يمس أمنها.