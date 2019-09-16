إسبانيا تتضامن مع المملكة وتدين استهداف «أرامكو»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أعربت إسبانيا عن إدانتها القوية للهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو

أعربت إسبانيا عن إدانتها القوية للهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية في محافظة بقيق وهجرة خريص بطائرات بدون طيار, مؤكدة تضامنها مع المملكة قيادة وشعبًا. وقال بيان لوزارة الخارجية الإٍسبانية: «إن هذا النوع من الهجوم يشكل خطراً على حياة المدنيين، ويزيد من التوترات، ويهدد أمن المنطقة، ويضر بالأمن العالمي المتعلق بالطاقة»، داعيةً وبشكل عاجل إلى وقف هذه الهجمات.

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