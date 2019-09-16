، "العنزي": تقديمي الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن وسام على صدري ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب عن سعادته مؤكدًا أنه تتويج لتاريخه الإعلامي ويدفعه إلى مزيد من التميز

أعرب صالح العنزي، مدير المركز الإعلامي المتحدث الرسمي لمهرجان ولي العهد مدير لجنة الإعلام والعلاقات العامة بالاتحاد السعودي للهجن، عن فخره واعتزازه وتشرفه بتقديم الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن في الطائف، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

وأكد أن إسناد المهمة له يعتبر وسامًا على صدره، وتتويجًا لتاريخه الإعلامي؛ لأنها مناسبة ليست كغيرها، ولها أهمية خاصة؛ كونها حظيت برعاية وحضور سيدي ولي العهد.

واعتبر "العنزي" أن تقديم الحفل الختامي في مثل هذه المناسبات الكبيرة يعتبر تشريفًا وإضافة لتاريخ كل إعلامي؛ وهو ما يجعله سعيدًا للغاية بوقوع الاختيار عليه، وسيدفعه ذلك إلى أن يكون دائمًا في الموعد لتلبية نداء الوطن وخدمته من موقعه بوصفه إعلاميًّا.

من جهة أخرى، أكد "العنزي" أن فعاليات المهرجان حققت نجاحًا كبيرًا من واقع المشاركة الفاعلة من مُلاك ومضمري الهجن، والحضور الكبير الذي شهده ميدان السباق من مختلف فئات المجتمع. رافعًا الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على دعم نجاح هذه الفعالية التي أصَّلت التراث، وقوَّت الصلات بين الدول المشاركة.

ولفت "العنزي" إلى أن رعاية ولي العهد هذا المهرجان تجسد العناية والاهتمام من القيادة الرشيدة للرياضة بشكل عام، وتعد حافزًا للعمل لتحقيق أفضل النتائج في جميع المشاركات المحلية والإقليمية وصولاً إلى المحافل الدولية. مبينًا أن المهرجان حقق نجاحًا كبيرًا منذ انطلاقته، وعلى مدى مراحله، بمشاركة 13377 مطية، وهو الرقم القياسي الذي كسره المهرجان في نسخته الثانية تجاوزًا عما هو مسجَّل باسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العام الماضي بـ 11 ألف مطية مشاركة في النسخة الأولى.

وأضاف: المهرجان هيأ فرص عمل واعدة للشباب، وشمل مناشط أخرى، وفعاليات مصاحبة، تهدف إلى تأصيل ثقافة الهجن، وتعزيزها في ثقافة المجتمع السعودي. وسعادتنا كبيرة بهذا النجاح الذي تحقق على مدى أيام المهرجان.

وأشار مدير المركز الإعلامي للمهرجان إلى أن مثالية الاستعدادات للفعاليات المختلفة أسهمت في الوصول إلى هذه النسبة العالية من النجاح؛ وهو ما يدفعنا للتجويد أكثر خلال المهرجانات التي ستقام مستقبلاً.