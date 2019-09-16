، في سجون عسير.. البدء في التعليم العام والجامعي والتقني ،

محمد بن مسعود - الدمام - بهدف تأهيل النزلاء والنزيلات وإعطائهم فرصة تعديل سلوكياتهم

انتظم 280 نزيلاً في جميع مراحل التعليم العام بسجون منطقة عسير بتسخير كل الإمكانات للبدء في العملية التعليمية للنزلاء بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بعسير، كما بدأ النزلاء دراستهم في التعليم الجامعي وعددهم 24 نزيلاً من السابق وتم قبول 50 نزيلاً هذا العام في مرحلة التعليم الجامعي بجامعة الملك خالد بأبها في تخصص إدارة أعمال والعلوم الإنسانية (تعليم عن بعد)، فيما انتظم 226 نزيلاً في برنامج التدريب والتعليم الفني والمهني بالمعهد الثانوي الصناعي بالسجن العام بأبها.



ويأتي ذلك ضمن التعاون والشراكات القائمة ما بين المديرية العامة للسجون والجهات التعليمية والمهنية والتطبيقية، بهدف تأهيل النزلاء والنزيلات وإعطائهم فرصة تعديل سلوكياتهم وتطوير قدراتهم وتعزيزها بما يعود بالفائدة عليهم.