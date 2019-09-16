محمد بن مسعود - الدمام - أمانة العاصمة المقدسة شددت على أهمية التقيد بالاشتراطات الصحية نجحت بلدية الشرائع الفرعية في ضبط حوش عشوائي يتم بداخله تربية وذبح الدواجن المريضة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ اللازم حسب الإجراءات والأنظمة البلدية. وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، أن بلدية الشرائع الفرعية ضبطت حوشًا عشوائيًا يتم بداخله تربية وذبح الدواجن المريضة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي. وشددت أمانة العاصمة المقدسة على ضرورة أن تزاول جميع المنشآت الغذائية أنشطتها، وفق ما هو مصرح لها من قِبَل البلدية، مع أهمية التقيد بالاشتراطات الصحية اللازمة. مكة المكرمة.. ضبط حوش عشوائي لتربية وذبح الدواجن المريضة هادي العصيمي الخليج 365 2019-09-16 نجحت بلدية الشرائع الفرعية في ضبط حوش عشوائي يتم بداخله تربية وذبح الدواجن المريضة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ اللازم حسب الإجراءات والأنظمة البلدية. Advertisements وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، أن بلدية الشرائع الفرعية ضبطت حوشًا عشوائيًا يتم بداخله تربية وذبح الدواجن المريضة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي. وشددت أمانة العاصمة المقدسة على ضرورة أن تزاول جميع المنشآت الغذائية أنشطتها، وفق ما هو مصرح لها من قِبَل البلدية، مع أهمية التقيد بالاشتراطات الصحية اللازمة. 16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441 12:47 AM أمانة العاصمة المقدسة شددت على أهمية التقيد بالاشتراطات الصحية أمانة العاصمة المقدسة شددت على أهمية التقيد بالاشتراطات الصحية نجحت بلدية الشرائع الفرعية في ضبط حوش عشوائي يتم بداخله تربية وذبح الدواجن المريضة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ اللازم حسب الإجراءات والأنظمة البلدية. وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، أن بلدية الشرائع الفرعية ضبطت حوشًا عشوائيًا يتم بداخله تربية وذبح الدواجن المريضة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي. وشددت أمانة العاصمة المقدسة على ضرورة أن تزاول جميع المنشآت الغذائية أنشطتها، وفق ما هو مصرح لها من قِبَل البلدية، مع أهمية التقيد بالاشتراطات الصحية اللازمة. ، مكة المكرمة.. ضبط حوش عشوائي لتربية وذبح الدواجن المريضة ،

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