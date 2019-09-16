، إنشاء حضانات ورياض أطفال في مرافق جامعة أم القرى قريبًا ،

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تعكف شركة تطوير المباني التابعة لوزارة التعليم على إنشاء حضانات ورياض أطفال في مرافق جامعة أم القرى في مقرها الرئيس بالعابدية والزاهر والششة والعزيزية وريع ذاخر والجموم.
ووقف فريق من شركة تطوير المباني التابعة لوزارة التعليم على عدد من مرافق جامعة أم القرى في المدينة الجامعية بالعابدية والزاهر والششة والعزيزية وريع ذاخر، وكذلك فرعها بالجموم، بغرض الاستفادة منها في تنفيذ مبادرة إنشاء حضانات ورياض الأطفال في جميع مقار المنسوبات.
وبيّن المشرف العام على مكتب إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية بالجامعة الدكتور إيهاب مليباري أن هذه الجولة التفقدية على مرافق الجامعة امتداد لتوقيع مذكرة التعاون مع شركة تطوير المباني التابعة للتعليم من أجل تأسيس وتشغيل الحضانات ورياض الأطفال.
وأكد أن مكتب إدارة المبادرات، بالشراكة مع تطوير المباني، يسعى إلى تحقيق مبدأ الجودة في التعليم، وتوفير الرعاية اللازمة لأطفال منسوبات الجامعة من عضوات هيئة التدريس والموظفات والطالبات، وكذلك أبناء المجتمع المحلي، إضافة إلى توفير فرص عمل للمتخصصات في رياض الأطفال.
وقال الدكتور إيهاب مليباري: "إن جامعة أم القرى حريصة على أن تكون مساهمًا وشريكًا فاعلاً في مبادرة الطفولة المبكرة التي أطلقتها وزارة التعليم، من خلال الاستفادة من مرافقها ومقارها بمكة المكرمة وفروعها. منوها بدعم مدير الجامعة، الأستاذ الدكتور عبدالله بافيل، لمكتب مبادرات تحقيق الرؤية.
إنشاء حضانات ورياض أطفال في مرافق جامعة أم القرى قريبًاعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-09-16
تعكف شركة تطوير المباني التابعة لوزارة التعليم على إنشاء حضانات ورياض أطفال في مرافق جامعة أم القرى في مقرها الرئيس بالعابدية والزاهر والششة والعزيزية وريع ذاخر والجموم.
ووقف فريق من شركة تطوير المباني التابعة لوزارة التعليم على عدد من مرافق جامعة أم القرى في المدينة الجامعية بالعابدية والزاهر والششة والعزيزية وريع ذاخر، وكذلك فرعها بالجموم، بغرض الاستفادة منها في تنفيذ مبادرة إنشاء حضانات ورياض الأطفال في جميع مقار المنسوبات.
وبيّن المشرف العام على مكتب إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية بالجامعة الدكتور إيهاب مليباري أن هذه الجولة التفقدية على مرافق الجامعة امتداد لتوقيع مذكرة التعاون مع شركة تطوير المباني التابعة للتعليم من أجل تأسيس وتشغيل الحضانات ورياض الأطفال.
وأكد أن مكتب إدارة المبادرات، بالشراكة مع تطوير المباني، يسعى إلى تحقيق مبدأ الجودة في التعليم، وتوفير الرعاية اللازمة لأطفال منسوبات الجامعة من عضوات هيئة التدريس والموظفات والطالبات، وكذلك أبناء المجتمع المحلي، إضافة إلى توفير فرص عمل للمتخصصات في رياض الأطفال.
وقال الدكتور إيهاب مليباري: "إن جامعة أم القرى حريصة على أن تكون مساهمًا وشريكًا فاعلاً في مبادرة الطفولة المبكرة التي أطلقتها وزارة التعليم، من خلال الاستفادة من مرافقها ومقارها بمكة المكرمة وفروعها. منوها بدعم مدير الجامعة، الأستاذ الدكتور عبدالله بافيل، لمكتب مبادرات تحقيق الرؤية.
16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
12:46 AM
لتحقيق مبدأ جودة التعليم وتوفير الرعاية لأبناء منسوبات الجامعة
تعكف شركة تطوير المباني التابعة لوزارة التعليم على إنشاء حضانات ورياض أطفال في مرافق جامعة أم القرى في مقرها الرئيس بالعابدية والزاهر والششة والعزيزية وريع ذاخر والجموم.
ووقف فريق من شركة تطوير المباني التابعة لوزارة التعليم على عدد من مرافق جامعة أم القرى في المدينة الجامعية بالعابدية والزاهر والششة والعزيزية وريع ذاخر، وكذلك فرعها بالجموم، بغرض الاستفادة منها في تنفيذ مبادرة إنشاء حضانات ورياض الأطفال في جميع مقار المنسوبات.
وبيّن المشرف العام على مكتب إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية بالجامعة الدكتور إيهاب مليباري أن هذه الجولة التفقدية على مرافق الجامعة امتداد لتوقيع مذكرة التعاون مع شركة تطوير المباني التابعة للتعليم من أجل تأسيس وتشغيل الحضانات ورياض الأطفال.
وأكد أن مكتب إدارة المبادرات، بالشراكة مع تطوير المباني، يسعى إلى تحقيق مبدأ الجودة في التعليم، وتوفير الرعاية اللازمة لأطفال منسوبات الجامعة من عضوات هيئة التدريس والموظفات والطالبات، وكذلك أبناء المجتمع المحلي، إضافة إلى توفير فرص عمل للمتخصصات في رياض الأطفال.
وقال الدكتور إيهاب مليباري: "إن جامعة أم القرى حريصة على أن تكون مساهمًا وشريكًا فاعلاً في مبادرة الطفولة المبكرة التي أطلقتها وزارة التعليم، من خلال الاستفادة من مرافقها ومقارها بمكة المكرمة وفروعها. منوها بدعم مدير الجامعة، الأستاذ الدكتور عبدالله بافيل، لمكتب مبادرات تحقيق الرؤية.
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المصدر : الخليج 365
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