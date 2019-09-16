“محمد بن نايف” و”تركي بن طلال” يقدمان واجب العزاء في الطفل...

قدّم الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز العزاء والمواساة إلى خويتم بن سعد الحارثي، والد الطفل “معتز” الذي تُوفي في مشاجرة مع زميله في مدرسة بالرياض. كما قدم الأمير “تركي بن طلال بن عبدالعزيز”، أمير منطقة عسير، واجب العزاء لـ”الحارثي”، وكذلك عدد من الأمراء والمسؤولين.

وعبّر “الحارثي” عن شكره وتقديره لكل من قدَّم لهم واجب العزاء والمواساة، سواء هاتفيًّا أو شخصيًّا، كما قدم شكره لأطياف المجتمع كافة الذين تعاطفوا مع ما ألمّ بهم، داعيًا الله أن يجزل لهم الأجر والمثوبة.