بعد الهجوم الارهابي على بقيق .. خبراء الاقتصاد يكشفون عن توقعاتهم بشأن سعر برميل النفط خلال الأيام...

قال متعاملون ومحللون، إن سوق النفط ستشهد ارتفاعًا في الأسعار يتراوح بين 5 و10 دولارات للبرميل، عندما تستأنف نشاطها يوم الإثنين، وربما تقفز الأسعار إلى 100 دولار للبرميل، إذا لم تستأنف السعودية سريعًا الإمدادات، التي تعطلت أمس السبت بسبب هجمات.

وكان الهجوم على وحدتين في قلب صناعة النفط السعودية، السبت، قد أوقف ما يزيد على نصف الإنتاج السعودي من النفط الخام، أي 5 % تقريبًا من الإمدادات العالمية، حيث قالت مصادر بالصناعة، إن إعادة الإنتاج لمستواه بالكامل قد يستغرق أسابيع. وقال بوب مكنالي من ”رابيدان إنرجي“، إن أسعار النفط الخام سترتفع بما لا يقل عن 15-20 دولارًا للبرميل في سيناريو اضطراب يستمر سبعة أيام، وسترتفع لأكثر من 100 دولار في سيناريو يستمر 30 يومًا. وأشار إلى أنه من المحتمل أن تشهد السوق عودة إلى سعر 100 دولار للبرميل، إذا لم يمكن حل المشكلة في الأجل القريب.