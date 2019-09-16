الأمم المتحدة تدين الهجوم الإرهابي على منشآت نفطية تابعة لأرامكو

أدان الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو.

ودعا الأمين العامّ للأمم المتحدة -وفقًا لـ«لعربية»- جميع الأطراف إلى وقف التصعيد وضبط النفس.

وأدانت عديد من دول العالم والمؤسسات الدولية الهجوم الإرهابي، حيث شدد الاتحاد الأوروبي، اليوم، على أن «الهجوم الذي استهدف منشأتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية يشكل تهديدًا حقيقيًّا لأمن المنطقة ويقوض الجهود الرامية لتهدئة التوترات». وشدد في الوقت نفسه على «ضرورة الكشف بوضوح عمن يقف وراء الهجوم».

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كما أدان وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، استهداف ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، معملين تابعين لشركة «أرامكو» السعودية في محافظة بقيق وهجرة خريص، شرق المملكة.

وأكدت المستشارة في البيت الأبيض كيليان كونواي، استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لتحريك قواتها ضد أي هجوم إيراني على السعودية.