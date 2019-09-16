الرئيس الفلسطيني لخادم الحرمين: نقف مع السعودية ضد الأعمال الإرهابية

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الأحد، من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عبر فيها الرئيس الفلسطيني عن بالغ استنكاره للعمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة «أرامكو» في بقيق وخريص.

وأكد عباس، وقوف فلسطين حكومةً وشعبًا مع المملكة للتصدي لهذه الأعمال العدوانية الإرهابية.

وقد شكر خادم الحرمين الشريفين، رئيس دولة فلسطين على ما أبداه من مشاعر استنكار لهذا العمل الإرهابي، مشيرًا للانعكاسات الخطيرة لهذا العمل الإرهابي.

وأكد خادم الحرمين الشريفين قدرة المملكة على التصدي لمثل هذا الاعتداء الإرهابي والتعامل مع آثاره.