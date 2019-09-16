37 % من السعوديين المسافرين للخارج لايهتمون بالترفيه والثقافة

بلغت النسبة المئوية للشباب السعوديين الذين سافروا إلى الدول العربية خلال عام 2018 لأعمار تتراوح من 15- 34 عاما، 8.98% بينما كانت نسبة الذين سافروا إلى دول الخليج 6.93%، و2.12 % إلى الدول الأخرى، وذلك حسب ما كشفت عنها الهيئة العامة للإحصاء، وبلغت نسبة من لهم اهتمامات بأنشطة الثقافة والترفيه من المسافرين 5.89%، بينما كانت نسبة المهتمين إلى حد ما 23.21%، وكانت نسبة من لم يكونوا مهتمين بذلك 33.84%، في المقابل كانت نسبة من لم يهتم بالترفيه والثقافة على الإطلاق 37.05% من إجمالي المسافرين إلى خارج السعودية

أسباب السفر

بلغت نسبة الشباب من أعمار 15 إلى 34 عاما والذين سافروا خارج السعودية في العام الماضي بغرض الترفيه أو الاستفادة من ثقافة تلك الدول لتعدد الأنشطة 72.58 %، بينما كانت نسبة من ذكر منهم أن جودة الأنشطة المقدمة في تلك الدول 65.09%، وكانت نسبة من ذكر أن السمعة الجيدة لتلك الدول دفعتهم للسفر إليها 44.92%، في الوقت الذي كانت نسبة من ذكر بأن عدم توفر تلك الأنشطة في السعودية دفعهم للسفر 42.21%، فيما كانت نسبة من ذكر أن سبب أسعار الأنشطة هي التي دفعتهم للسفر 38.96%.

داخل السعودية

أوضحت الإحصائية أن مدينة جدة أكثر وجهة سياحية سافر إليها الشباب السعوديون من 15-34 عاما، وبلغت نسبة من يفضلون التوجه لها 19.6%، وحلت مدينة الطائف في المرتبة الثانية بـ 12.2 %، فيما جاءت مدينة أبها بنسبة 11.7%.

ـ 5.89% يهتمون بأنشطة الثقافة والترفيه

ـ 23.21% نسبة المهتمين بالثقافة والترفيه إلى حد ما

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ـ 33.84% لم يكونوا مهتمين

ـ 37.05% لم يهتموا بالترفيه والثقافة إطلاقا

السفر داخليا

19.6 % يفضلون السفر إلى جدة

12.2 % إلى الطائف

11.7 % إلى أبها