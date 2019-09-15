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مستشفى القوات المسلحة بالجبيل تعلن عن وظائف شاعرة

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أعلنت سفارة المملكة العربية بالقاهرة، عن وظائف شاغرة في مستشفى القوات المسلحة بالجبيل.

وأعلنت السفارة عن الوظائف التالية:

اطباء

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اسنان وامراض دم واشعة ونساء وجراحة وطب اسرة

اخصائيين

نساء وغدد وميكروبولجى وجراحة عظام

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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