- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. ناقة تبكي صغيرها وتثير المشاعر بمرارة الفقد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. ناقة تبكي صغيرها وتثير المشاعر بمرارة الفقد
متابعات الخليج 365 - الرياض
أثار مقطع فيديو لناقة تسيل دموعها حزنًا على صغيرها مشاعر المتابعين، الذين أكدوا أن مرارة الفقد موجعة وتشعر بها معظم الكائنات، وعلى وجه الخصوص الإبل.
وأظهر الفيديو الناقة وهي تقف بجانب الحوار (صغير الناقة) الميت وتذرف الدموع، حيث أكد ملتقط المقطع أنه رغم مرور شهرين على موته إلا أنها تأتي كل يوم لتراه وتعتصر في مكانه ألمًا وتدر اللبن كما لو أنه حي، بحسب “العربية”.
وتشتهر الإبل بالوفاء تجاه مربيها وحرارة المشاعر تجاه صغارها، كما أنها تمتاز بقوة الذاكرة التي جسدتها بعض قصص الموروث الشعبي في الجزيرة العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. ناقة تبكي صغيرها وتثير المشاعر بمرارة الفقد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.