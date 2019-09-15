فيديو.. ناقة تبكي صغيرها وتثير المشاعر بمرارة الفقد

2019-09-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أثار مقطع فيديو لناقة تسيل دموعها حزنًا على صغيرها مشاعر المتابعين، الذين أكدوا أن مرارة الفقد موجعة وتشعر بها معظم الكائنات، وعلى وجه الخصوص الإبل.

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وأظهر الفيديو الناقة وهي تقف بجانب الحوار (صغير الناقة) الميت وتذرف الدموع، حيث أكد ملتقط المقطع أنه رغم مرور شهرين على موته إلا أنها تأتي كل يوم لتراه وتعتصر في مكانه ألمًا وتدر اللبن كما لو أنه حي، بحسب “العربية”.

وتشتهر الإبل بالوفاء تجاه مربيها وحرارة المشاعر تجاه صغارها، كما أنها تمتاز بقوة الذاكرة التي جسدتها بعض قصص الموروث الشعبي في الجزيرة العربية.