رويترز: المملكة تستعيد ثلث إنتاج النفط المفقود غدًا

2019-09-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد مصدر مطلع بقطاع النفط، في تصريحات إلى “رويترز”، اليوم الأحد، أن صادرات المملكة من الخام ستستمر كالمعتاد هذا الأسبوع مع استعانة المملكة بالمخزونات المودعة في منشآت التخزين الكبيرة لديها.

ونقلت “رويترز” عن صحيفة “وول ستريت جورنال” أن المملكة تهدف لاستعادة ثلث إنتاج النفط المفقود بحلول يوم غد الاثنين.

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ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤول سعودي قوله: “نحرص على ألا تشهد السوق أي نقص حتى نستعيد الإنتاج بالكامل”.

كما نقلت “رويترز” عن وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس” أن الأحداث في المملكة صعدت التطورات في الشرق الأوسط إلى مستوى جديد يثير المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة.

وكان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أكد أن أرامكو ستعمل على استعادة المفقود من إنتاجِ النفط وستقدم معلوماتٍ جديدة خلال ثماني وأربعين ساعة عقب الهجوم على منشأتي النفط في خريص وبقيق.

وأوضح وزير الطاقة أن التقديراتِ الأولية تشيرُ إلى توقفِ إنتاج 5.7 مليون برميل يوميًّا من النفط أي نحو 50% من إنتاج أرامكو، مؤكدًا أنه سيتم تعويض جزء من الانخفاض لعملاء الشركة من خلال المخزونات.