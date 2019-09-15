- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحكام السعوديين الدوليين محمد الهويش، وشكري الحنفوش، وعبدالرحيم الشمري للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2020 تحت 16 عاماً.
وتأتي مشاركة الحكام للمساهمة في إدارة مباريات المجموعة العاشرة التي تضم منتخبات اليابان، ولاوس، وماليزيا، وكمبوديا، وتنطلق اليوم الأحد وتستمر حتى 24 من سبتمبر الجاري.
كما اختار الاتحاد الآسيوي الحكمين الدوليين خالد الطريس وياسر السلطان في ذات التصفيات لمباريات المجموعة التاسعة التي تضم منتخبات كوريا الشمالية، وغوام، وهونج كونج، وسنغافورة، وتستمر حتى 22 من سبتمبر الجاري.
15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441 11:38 PM
اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحكام السعوديين الدوليين محمد الهويش، وشكري الحنفوش، وعبدالرحيم الشمري للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2020 تحت 16 عاماً.
وتأتي مشاركة الحكام للمساهمة في إدارة مباريات المجموعة العاشرة التي تضم منتخبات اليابان، ولاوس، وماليزيا، وكمبوديا، وتنطلق اليوم الأحد وتستمر حتى 24 من سبتمبر الجاري.
كما اختار الاتحاد الآسيوي الحكمين الدوليين خالد الطريس وياسر السلطان في ذات التصفيات لمباريات المجموعة التاسعة التي تضم منتخبات كوريا الشمالية، وغوام، وهونج كونج، وسنغافورة، وتستمر حتى 22 من سبتمبر الجاري.
، الآسيوي يختار حكاماً سعوديين لإدارة مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الآسيوي يختار حكاماً سعوديين لإدارة مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.