- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
زار وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، معملي شركة أرامكو بالمنطقة الشرقية اللذين تعرضا لهجوم إرهابي فجر أمس، واجتمع مع قيادات الشركة والإدارات الحكومية.
وتفصيلاً، أكد وزير الطاقة أن الأعمال الإرهابية تسببت في توقف مؤقت لعمليات الإنتاج في معملي بقيق وخريص، مشيراً إلى أنه تم تعويض ذلك من المخزونات، وفقاً للتلفزيون السعودي.
وشدد الأمير عبدالله بن سلمان، على أنه لم ينتج عن هذا الهجوم أي أثر على إمدادات الكهرباء والمياه من الوقود أو على إمدادات السوق المحلية من المحروقات، كما لم ينجم عنه أي إصابات بين العاملين في هذه المواقع.
واجتمع وزير الطاقة مع عدد من القيادات في "أرامكو السعودية"، وبعض الجهات الحكومية؛ للوقوف على تفاصيل الهجوم الإرهابي، مؤكداً أن هذه الهجمات لا تستهدف المنشآت الحيوية للمملكة فحسب وإنما تستهدف إمدادات البترول العالمية، مما يمثل تهديداً للاقتصاد العالمي.
15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441 11:34 PM
أكد أن الهجوم الإرهابي تسبَّب في توقُّف مؤقت للإنتاج وتم تعويضه من المخزوناتشاهد.. وزير الطاقة يزور معملَيْ "أرامكو" ويجتمع بقيادات الشركة والإدارات الحكومية
زار وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، معملي شركة أرامكو بالمنطقة الشرقية اللذين تعرضا لهجوم إرهابي فجر أمس، واجتمع مع قيادات الشركة والإدارات الحكومية.
وتفصيلاً، أكد وزير الطاقة أن الأعمال الإرهابية تسببت في توقف مؤقت لعمليات الإنتاج في معملي بقيق وخريص، مشيراً إلى أنه تم تعويض ذلك من المخزونات، وفقاً للتلفزيون السعودي.
وشدد الأمير عبدالله بن سلمان، على أنه لم ينتج عن هذا الهجوم أي أثر على إمدادات الكهرباء والمياه من الوقود أو على إمدادات السوق المحلية من المحروقات، كما لم ينجم عنه أي إصابات بين العاملين في هذه المواقع.
واجتمع وزير الطاقة مع عدد من القيادات في "أرامكو السعودية"، وبعض الجهات الحكومية؛ للوقوف على تفاصيل الهجوم الإرهابي، مؤكداً أن هذه الهجمات لا تستهدف المنشآت الحيوية للمملكة فحسب وإنما تستهدف إمدادات البترول العالمية، مما يمثل تهديداً للاقتصاد العالمي.
، شاهد.. وزير الطاقة يزور معملَيْ "أرامكو" ويجتمع بقيادات الشركة والإدارات الحكومية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. وزير الطاقة يزور معملَيْ "أرامكو" ويجتمع بقيادات الشركة والإدارات الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.