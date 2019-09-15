، شاهد.. وزير الطاقة يزور معملَيْ "أرامكو" ويجتمع بقيادات الشركة والإدارات الحكومية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن الهجوم الإرهابي تسبَّب في توقُّف مؤقت للإنتاج وتم تعويضه من المخزونات

زار وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، معملي شركة أرامكو بالمنطقة الشرقية اللذين تعرضا لهجوم إرهابي فجر أمس، واجتمع مع قيادات الشركة والإدارات الحكومية.

وتفصيلاً، أكد وزير الطاقة أن الأعمال الإرهابية تسببت في توقف مؤقت لعمليات الإنتاج في معملي بقيق وخريص، مشيراً إلى أنه تم تعويض ذلك من المخزونات، وفقاً للتلفزيون السعودي.

وشدد الأمير عبدالله بن سلمان، على أنه لم ينتج عن هذا الهجوم أي أثر على إمدادات الكهرباء والمياه من الوقود أو على إمدادات السوق المحلية من المحروقات، كما لم ينجم عنه أي إصابات بين العاملين في هذه المواقع.

واجتمع وزير الطاقة مع عدد من القيادات في "أرامكو السعودية"، وبعض الجهات الحكومية؛ للوقوف على تفاصيل الهجوم الإرهابي، مؤكداً أن هذه الهجمات لا تستهدف المنشآت الحيوية للمملكة فحسب وإنما تستهدف إمدادات البترول العالمية، مما يمثل تهديداً للاقتصاد العالمي.