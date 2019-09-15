- 1/13
- 2/13
- 3/13
- 4/13
- 5/13
- 6/13
- 7/13
- 8/13
- 9/13
- 10/13
- 11/13
- 12/13
- 13/13
قام عضو الإفتاء المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة، الشيخ محمد بن شامي شيبة، بزيارة لوقف الأيتام والتنمية الأسرية التابع لجمعية البر الخيرية بجازان، وكان في استقباله مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان عبدالله الأمير، وعدد من أعضاء مجلس إدارة وموظفي الجمعية. كما استمع مفتي جازان لشرح مفصل عن المشروع ومراحله الهندسية، وأساليب تحقيق الجودة في شتى المعاير.
وقال مفتي منطقة جازان: جمعية البر تبني الإنسان والمكان.
وقام المفتي بجولة داخل أرجاء المبنى، واطلع على محتوياته من شقق سكنية ومحال تجارية ومركز تدريب وتأهيل، تتوافق جميعها مع التطلعات المستقبلية؛ لتكون مركزًا لتدريب وتأهيل المستفيدين لسوق العمل. واطلع كذلك على التجربة الرائدة للجمعية في مشاركة خريجي كلية الهندسة بجامعة جازان في عملية الإشراف على الوقف (بوصفهم مهندسين مقيمين)، بدعم مالي من صندوق هدف، التي يتلقى فيها مهندس المستقبل الخبرة في العلوم التطبيقية العملية في المشروع؛ لتنتهي فترته؛ ليكون جاهزًا لسوق العمل علميًّا ومهنيًّا.
من جانبه، أبدى فضيلة الشيخ إعجابه الشديد بالمستوى المهني في تطبيق الحرفية المهنية في المشروع، وتدعيم ذلك بتأهيل الأبناء لسوق العمل بكل احترافية علمية.
وأكد مدير مركز التنمية بجازان أن تجربة الجمعية في بناء المكان والإنسان تجربة رائدة، وتمتاز بحرفية عالية.. وأبدى إعجابه بها، وبطريقة الأداء المهني فيها.
15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441 11:26 PM
مدير مركز التنمية يؤكد أن تجربة الجمعية في البناء رائدةمفتي منطقة جازان: جمعية البر تبني الإنسان والمكان
قام عضو الإفتاء المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة، الشيخ محمد بن شامي شيبة، بزيارة لوقف الأيتام والتنمية الأسرية التابع لجمعية البر الخيرية بجازان، وكان في استقباله مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان عبدالله الأمير، وعدد من أعضاء مجلس إدارة وموظفي الجمعية. كما استمع مفتي جازان لشرح مفصل عن المشروع ومراحله الهندسية، وأساليب تحقيق الجودة في شتى المعاير.
وقال مفتي منطقة جازان: جمعية البر تبني الإنسان والمكان.
وقام المفتي بجولة داخل أرجاء المبنى، واطلع على محتوياته من شقق سكنية ومحال تجارية ومركز تدريب وتأهيل، تتوافق جميعها مع التطلعات المستقبلية؛ لتكون مركزًا لتدريب وتأهيل المستفيدين لسوق العمل. واطلع كذلك على التجربة الرائدة للجمعية في مشاركة خريجي كلية الهندسة بجامعة جازان في عملية الإشراف على الوقف (بوصفهم مهندسين مقيمين)، بدعم مالي من صندوق هدف، التي يتلقى فيها مهندس المستقبل الخبرة في العلوم التطبيقية العملية في المشروع؛ لتنتهي فترته؛ ليكون جاهزًا لسوق العمل علميًّا ومهنيًّا.
من جانبه، أبدى فضيلة الشيخ إعجابه الشديد بالمستوى المهني في تطبيق الحرفية المهنية في المشروع، وتدعيم ذلك بتأهيل الأبناء لسوق العمل بكل احترافية علمية.
وأكد مدير مركز التنمية بجازان أن تجربة الجمعية في بناء المكان والإنسان تجربة رائدة، وتمتاز بحرفية عالية.. وأبدى إعجابه بها، وبطريقة الأداء المهني فيها.
، مفتي منطقة جازان: جمعية البر تبني الإنسان والمكان ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مفتي منطقة جازان: جمعية البر تبني الإنسان والمكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.