محمد بن مسعود - الدمام - 15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441 10:46 PM "العسيري" يرزق بـ "بدر" "العسيري" يرزق بـ "بدر" رزق سلمان نافع محمد آل سلطان العسيري أحد أفراد أمن الطرق بشرورة بمولود اتفق هو وحرمه على تسميته بدر. جعله الله من مواليد السعادة. الكلمات المفتاحية ، "العسيري" يرزق بـ "بدر" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "العسيري" يرزق بـ "بدر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.