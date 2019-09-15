- 1/3
- 2/3
- 3/3
ناشد ذوو المواطن "فرج مفضي سيار العنزي"، البالغ من العمر 36 عامًا، المساعدة في البحث عنه بعدما فُقد قبل سبع سنوات في تاريخ 20 / 7 / 1434هـ ، حيث خرج من منطقة الرياض باتجاه محافظة حفر الباطن، وسلك طريق رماح، وكان يستقل سيارة من نوع بليزر سوداء اللون، وهو متزوج ولديه طفلان، ومازال مفقودًا منذ ذلك الوقت، ولا تعلم أسرته شيئًا عن مصيره حتى الوقت الحالي.
وأفاد شقيقه بأنهم أبلغوا الجهات الأمنية من تاريخ فقدانه؛ لكنهم لم يجدوا أي أثر له، مناشدين من لديه أي معلومات تساعد في العثور عليه التواصل على الرقم: 0555560390.
15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441 10:50 PM
شقيقه: أبلغنا الجهات الأمنية من تاريخ فقدانه ولم نجد أي أثر له
ناشد ذوو المواطن "فرج مفضي سيار العنزي"، البالغ من العمر 36 عامًا، المساعدة في البحث عنه بعدما فُقد قبل سبع سنوات في تاريخ 20 / 7 / 1434هـ ، حيث خرج من منطقة الرياض باتجاه محافظة حفر الباطن، وسلك طريق رماح، وكان يستقل سيارة من نوع بليزر سوداء اللون، وهو متزوج ولديه طفلان، ومازال مفقودًا منذ ذلك الوقت، ولا تعلم أسرته شيئًا عن مصيره حتى الوقت الحالي.
وأفاد شقيقه بأنهم أبلغوا الجهات الأمنية من تاريخ فقدانه؛ لكنهم لم يجدوا أي أثر له، مناشدين من لديه أي معلومات تساعد في العثور عليه التواصل على الرقم: 0555560390.
، مفقود منذ 7 أعوام.. ذوو المواطن "العنزي" يناشدون المساعدة في البحث عنه ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مفقود منذ 7 أعوام.. ذوو المواطن "العنزي" يناشدون المساعدة في البحث عنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.