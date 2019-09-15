استنكرت وزارة التعليم التصرف الذي ظهر في مقطع فيديو متداول لكتب دراسية جديدة لمستويات تعليمية مختلفة لا تتوفر عادة في مدرسة واحدة، وهي مُجمَّعة ومُلقاة في حاوية من قِبل شخص أو مجموعة أشخاص مجهولين وفي مكان مجهول، دون إفادة مُصوِّر المقطع أو من نشره عن مكانها لتقوم الوزارة باسترجاعها.
وأكدت المتحدثة باسم التعليم العام ابتسام الشهري، في بيان نشرته عبر «تويتر» اليوم (الأحد)، أن وزارة التعليم من منطلق مسؤولياتها، ستتابع الواقعة مع الجهات المختصة للوقوف على تفاصيلها والتحقق منها، ومعرفة أسبابها ومن يقف خلفها.
كانت هذه تفاصيل خبر “التعليم” تصدر بياناً حول المقطع المتداول للعثور على كتب مدرسية جديدة ملقاة في حاوية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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