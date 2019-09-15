“سكني”: 130 ألف أسرة استفادت من البرنامج منذ بداية العام.. 51 ألفاً منها سكنت منازلها

كشف برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان أن عدد الأسر التي استفادت من الخيارات السكنية والتمويلية التي قدّمها منذ بداية العام الجاري وحتى شهر أغسطس بلغ قرابة 131 ألف أسرة، منها أكثر من 51 ألف أسرة سكنت منازلها بالفعل. وخلال شهر أغسطس وحده، استفادت 21.7 ألف أسرة من الخيارات التمويلية والسكنية التي يقدمها البرنامج، وتمكّنت 5.6 ألف أسرة من الحصول على وحداتها السكنية. وأوضح البرنامج في بيانٍ صحفي أن مجموع الوحدات السكنية التي حجزها المستفيدون منذ بداية العام بلغ 20.8 ألف وحدة سكنية، فيما تسلم عدد من المستفيدين 30.3 ألف قطعة أرض، فيما استفاد من خيار القرض المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة 51.9 ألف مستفيد، واستفاد من القرض المدعوم لخيار البناء الذاتي حوالي 27.7 ألف مستفيد.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، سيف السويلم، تواصل أعمال البناء في 55 مشروعاً سكنياً بالشراكة مع المطوّرين العقاريين في مختلف المناطق، وتتراوح الأسعار بين 250 و750 ألف ريال، مع مراعاة جودتها والالتزام الدقيق بمراحل تنفيذها وتسليمها للمواطنين في الوقت المحدد. وتسعى وزارة الإسكان لتمكين الأسر السعودية من امتلاك المسكن الملائم بكل يسر وبشكل أسرع وسعر أقل ضمن خيارات متعددة عن طريق تقديم مجموعة من الخيارات السكنية والتمويلية؛ لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030. ويمكن الرجوع لأسماء المستفيدين من تلك المشاريع، ومعرفة جميع التفاصيل للخيارات السكنية المتنوعة من خلال هذا الرابط.