أقدم شاب على قتل شقيقته طعناً بعد أن اقتحم منزلها، في إحدى محافظات جازان. وفي التفاصيل، فقد اقتحم الشاب الثلاثيني منزل شقيقته العشرينية بمحافظة ضمد بجازان ، وذلك أثناء غياب زوجها، وحاولت مقاومته ورفضت دخوله، ولكنه قام بكسر الباب وعلى الفور سدد لها طعنتين بالصدر وأخرى باليد أردتها قتيلة.

وكشفت مصادر، أن شرطة محافظة ضمد تمكنت من القبض على القاتل ، ويجري حالياً استكمال الاجراءات النظامية والتحقيق في أسباب الخلاف والحادثة.

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كانت هذه تفاصيل خبر جريمة مروعة بجازان.. مواطن يقتحم منزل شقيقته المتزوجة ويقتلها بـ 3 طعنات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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