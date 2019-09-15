عاجل اليمن : الميسري يعاود الظهور من جديد ومعه أشجع الشخصيات اليمنية البارزة ويفاجئ الجميع بهذا الاعلان الناري ..شاهد ماورد فيه

شكرا لقرائتكم خبر عن الميسري يعاود الظهور من جديد ومعه أشجع الشخصيات اليمنية البارزة ويفاجئ الجميع بهذا الاعلان الناري ..شاهد ماورد فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ​أصدر ثلاثة مسؤولين بارزين في الحكومة الشرعية، بياناً مشتركاً، طالبوا فيه بطرد دولة الإمارات من المشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ومحتكتها دولياً علىما أتركتبته من جرائم بحق اليمنيين.

وحمل البيان المشترك توقيع كلاً من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، ووزير النقل صالح الجبواني، ونائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري، أكدوا جميعاً على دعمهم للشرعية واستمرار النضال حتى استعادة مؤسسات الدولة في الجنوب، بالإضافة لتوحيد الصف في مواجهة الانقلاب الحوثي.

اقراء ايضاً

ورد للتو: الأحمر يفاجئ الجميع ويغادر العاصمة السعودية الرياض ويتوجه الى قطر ومصادر تكشف عن مهمته(صور)

الإمارات توافق على عودة الشرعية الى عدن بشرط واحد وهكذا كان الرد حاسماً من الشرعية (تفاصيل طارئة)

بعد يوم واحد من ضرب شركة ارامكو السعودية .. ايران تفاجئ العالم وتعلن رسمياً توجيه صواريخها الى دولتين عربيتين (الأسماء والتفاصيل)

ليست من اليمن CNN الأمريكية تحسم الجدل: الطائرات المسيرة التي استهدفت المنشآت النفطية السعودية أطلقت من هذا المكان

أقوى هجوم سعودي عسكري على الإمارات بعد قصف أرامكو السعودية

اعتذار رسمي سعودي لـ‘‘العرادة’’ على فضيحة ‘‘عكاظ’’ المدوية يوم الخميس .. شاهد ما ورد فيه

في أول ظهور له بعد مغادرته السعودية .. الميسري يكشف عن صفقة كبرى ضد الانتقالي الجنوبي والحوثيين ويعلن العودة إلى اليمن

Advertisements

أمريكا تطيح بـ محمد بن سلمان .. وصحيفة بريطانية تفجر مفاجآت مدوية وتنشر تسريبات خطيرة عن ما يجري في الديوان الملكي

اختيار عاصمة جديدة للشرعية بدلا عن عدن ..وكشف ”صفقة مجحفة” بين هادي والامارات بضغوط سعودية

الشرعية تنتصر في سقطرى والإمارات تستسلم وتتقدم بهذا الطلب الرسمي إلى الرئيس هادي.. والأخير يرفض

ضربة مباغتة للإمارات .. إغلاق أكبر قاعدة عسكرية للإمارات في الجنوب وتحويلها إلى مطار عملاق

توافق سعودي إماراتي جديد بشأن اليمن .. وتعيين هذه الشخصية الشمالية بديلًا للرئيس هادي .. والأخير يبدأ أول تحرك لممارسة مهامة (الاسم)

قناة العربية السعودية تبث قبل قليل ’’أول فيديو’’ يكشف المتورطين في قصف أرامكو ..وهذا هو الدور الإماراتي بكل صراحة

تفاصيل جديدة عن البطل اليمني الذي اغتال شقيق ‘‘عبدالملك الحوثي’’ هذا هو الخطأ الذي فعله في مارب ومكّن الحوثيين من قتله

انكشف المستور هذا ما حدث قبل قليل في مطار الريان بالمكلا .. وانفجار عنيف يكشف الفضيحة المدوية (أسماء والتفاصيل)

وجاء في البيان، الذي تحصل “المشهد اليمني”، على نسخة منه، أنه من منطلق المسؤولية الوطنية فإننا نهيب بأبناء شعبنا اليمني اليقظة التامة والتمسك بالمشروع الوطني الجامع.

وأشار البيان إلى دعم ومساندة مؤسسات الدولة ومساندتها للحد من الأعمال الخارجة عن القانون، ووضع حد للتدخلات الخارجية الغير قانونية التي تمس سلامة ووحدة الأراضي اليمنية، ودعم إراداة القرار اليمني المستقل، وتطوير أطر الشراكة مع الأشقاء في السعودية بما فيه خدمة الأمن القومي.