استنكرت وزارة التعليم، مقطع الفيديو المتداول لكتب دراسية جديدة؛ لمستويات تعليمية مختلفة مجمعة وملقاة في حاوية، وقالت المتحدثة الإعلامية باسم الوزارة، ابتسام الشهري، أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة قبل بداية العام الدراسي الجديد في تصميم ومراجعة وطباعة 147 مليون كتاب مدرسي، وترحيلها إلى مدارس المملكة في المدن والقرى بنسبة 100%، قبل بداية الدراسة بوقت كافٍ.
وأشارت الشهري، في بيان لها اليوم الأحد، إلى أن الوزارة عملت على تطوير عدد من المقررات الدراسية وفق مرحلة أولية؛ لضمان نواتج تعلم أفضل للطلاب والطالبات.
وأكدت الشهري استنكار وزارة التعليم للتصرف الذي ظهر في مقطع فيديو متداول لكتب دراسية جديدة، لمستويات تعليمية مختلفة، لا تتوافر عادة في مدرسة واحدة، وهي مجمعة وملقاة في حاوية، من قِبل شخص أو مجموعة من الأشخاص المجهولين، في مكان مجهول، دون إفادة مصور المقطع أو من نشره عن مكانها؛ لتقوم الوزارة باسترجاعها.
وأوضحت أنه من منطلق مسؤولية وزارة التعليم تؤكد متابعتها للواقعة مع الجهات المختصة؛ للوقوف على تفاصيلها، والتحقق منها، ومعرفة أسبابها ومن يقف خلفها.
كانت هذه تفاصيل خبر «التعليم» تستنكر فيديو حاوية الكتب و«الشهري»: رحلنا 147 مليون نسخة للمناطق قبل بدء الدراسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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