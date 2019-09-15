أمير الكويت يتصل بخادم الحرمين ويجدد وقوف بلاده مع السعودية

أجرى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اتصالًا هاتفيًّا مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، عبر خلاله أمير الكويت عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديد للهجومين على منشأتين تابعتين لشركة أرامكو في محافظة (بقيق) وهجرة (خريص) في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأديا إلى اندلاع حريقين تم ولله الحمد السيطرة عليهما والحد من انتشارهما، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأعرب أمير الكويت عن وقوف دولة الكويت التامّ إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، مبتهلًا سموه -رعاه الله إلى الباري عز وجل- أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل مكروه.

وكان مجلس الوزراء الكويتي، قد ناقش خلال اجتماعه اليوم الأحد، العمليات التخريبية لمنشآت نفطية سعودية، مؤكدًا وجود تنسيق مباشر ومستمر مع القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية والدول الصديقة، وعقب الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالإنابة أنس خالد الصالح، إلى أن القيادات الأمنية قدمت لرئيس مجلس الوزراء إيجازًا عن الأوضاع الأمنية في المنطقة، وآخرها العمليات التخريبية لمنشآت نفطية داخل الأراضي السعودية.

وأوضح أن رئاسة الأركان قد بيّنت أنها على تنسيق مباشر ومستمر مع الأشقاء في القوات المسلحة السعودية والدول الشقيقة والصديقة.