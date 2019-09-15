السفير نقلي يفتتح ملتقى خدمات الحج والعمرة بالقاهرة

افتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أسامة نقلي، اليوم الأحد؛ الملتقى الدولي الحادي والعشرين لخدمات البرامج السياحية والفنادق وخدمات المعتمرين.

يأتي هذا الأمر بهدف تعزيز روح التعاون والتواصل وتبادل الخبرات بمجال السياحة بين المملكة العربية السعودية ومصر.

ويهدف الملتقى الذي يضم 70 عارضًا من الشركات العاملة في مجال السياحة؛ إلى التعريف بالمنتجات الجديدة في العمرة، والخدمات التي تقدمها الشركات والفنادق السعودية للمعتمرين.

ويدعم الملتقى الجهود الرامية إلى تحقيق واحد من أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030، وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن، وكذلك في إطار حرص المملكة على تسهيل قدوم المسلمين من كافة أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة، واستعدادها لاستقبال الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين من خلال المشاريع الضخمة للبنية التحتية، وتطوير منظومة الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وشهد الافتتاح حضور إبراهيم الحبشي رئيس مجلس إدارة الشركة المُنظمة للملتقى، وهشام الأمين وأشرف شيحة ممثلي لجنة الحج والعمرة، وناصر ترك ممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعلي المانسترالي وعلاء الغمري ممثلي غرفة الشركات.